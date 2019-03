Zelzate derde meest vervuilde gemeente van België, Gent op elf 06 maart 2019

Zelzate is de derde meest vervuilde gemeente van het land, Evergem eindigt op de zevende plek. Gent valt net buiten de weinig benijdenswaardige top 10. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Greenpeace en AirVisual, een bedrijf dat metingen van de luchtkwaliteit uitvoert. Het rapport focust op de gemiddelde concentratie aan vervuilende stoffen in de lucht. Als alle landen in hun geheel worden bekeken, staat België op de 52ste plaats. De eerste Belgische gemeente in de lijst is Oostrozebeke. Wereldwijd vind je die terug op de 822ste plaats. Zelzate staat op 926 wereldwijd, Evergem op 994. Nog in Oost-Vlaanderen vind je Beveren op plaats 998, Gent valt net buiten de top 1.000. Verrassend zijn de cijfers niet. Zelzate en Evergem staan te midden de Gentse kanaalzone bekend als echte industriegemeenten. In Zelzate willen ze op lokaal vlak alvast het goede voorbeeld proberen geven. De kanaalgemeente heeft voor het eerst een klimaatschepen en maakte van klimaat en milieu ook een item in zijn nieuwe bestuursakkoord. (KVZ)

