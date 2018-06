Zelfstandigen met late roeping zijn gelukkiger 18 juni 2018

Hoe later je start als zelfstandige, hoe groter de kans dat de job je bevalt. Dat blijkt uit een enquête van hr-bedrijf Acerta bij 2.500 klanten. Van de ondernemers die voorheen onder een ander statuut gewerkt hebben, is zo'n 70% tevreden over de balans tussen werk en privé, terwijl dit voor de anderen 60% is. Verder wijst de bevraging uit dat het in dienst nemen van de eerste werknemer voor heel wat stress zorgt bij de zelfstandigen. Pas vanaf de tiende persoon in dienst gaat het beter. (LVB)