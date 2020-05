Exclusief voor abonnees Zelfstandigen krijgen ook corona-ouderschapsverlof 16 mei 2020

00u00 0

Zelfstandigen die tijdens de maanden mei en juni hun activiteiten moeten onderbreken omdat ze de zorg van kinderen op zich moeten nemen, kunnen ook een beroep doen op het corona-ouderschapsverlof. "Naar het voorbeeld van wat al geldt voor de loontrekkende ouders, is het belangrijk dat de zelfstandige ouders ook kunnen beschikken over deze ouderschapsuitkering", zegt minister van Zelfstandigen Ducarme (MR). "Ouders die zelfstandige zijn, kunnen een uitkering van 532,24 euro krijgen. Voor eenoudergezinnen voorzien we een uitkering van 875 euro", voegt minister van Sociale Zaken De Block (Open Vld) eraan toe. Het ouderschapsverlof kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht en geldt alleen voor ouders van kinderen jonger dan 12 of kinderen met een beperking. (FME/ARA)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen