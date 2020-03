Exclusief voor abonnees Zelfstandigen krijgen extra steun 18 maart 2020

Zelfstandigen die gedwongen moeten sluiten of hun activiteiten moeten beperken door de coronacrisis, krijgen voor de maanden maart en april een vlottere toegang tot een uitkering, in de vorm van het overbruggingsrecht. Dat is unaniem goedgekeurd door de Kamercommissie Sociale Zaken. Dat komt neer op een sociale uitkering van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro per maand met kinderlast. Ook zelfstandigen uit andere sectoren die zeven opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit moeten onderbreken, hebben recht op dezelfde uitkering. Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR), die het voorstel zelf indiende, benadrukte dat de regering op dit moment al 500 miljoen euro voorziet voor steun aan zelfstandigen via de RSVZ, de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Dat geld is verdeeld over het overbruggingsrecht enerzijds en de vrijstelling van sociale bijdragen anderzijds.

