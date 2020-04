Exclusief voor abonnees Zelfstandigen in bijberoep krijgen 645 euro bovenop Vlaamse premie 09 april 2020

Ook zelfstandigen in bijberoep die jaarlijks tussen de 6.996,89 en 13.993,77 euro verdienen en tijdelijk sluiten vanwege de coronacrisis krijgen recht op een gedeeltelijke overbruggingsuitkering van 645 euro per maand (of 807 euro voor zelfstandigen met gezinslast). Dat maakt minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) bekend, na groen licht van de kern. Dit overbruggingsrecht komt bovenop de compensatiepremie van 1.500 euro, die de Vlaamse regering al voorzag. Ook gepensioneerden die nog actief zijn als zelfstandige kunnen de uitkering aanvragen, maar de som van hun pensioen en overbruggingsrecht wordt geplafonneerd op 1.614 euro. Hetzelfde geldt voor wie een uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgt. In totaal zullen bijna 30.000 zelfstandigen in bijberoep van de maatregel kunnen genieten. "Zij die in aanmerking komen, kunnen nu al hun aanvraag doen bij hun socialeverzekeringsfonds." (ARA)

