Zelfstandige supermarkten kreunen onder concurrentie 19% minder winst 23 januari 2019

De zelfstandige supermarkten in Vlaanderen worden steeds minder winstgevend. De gemiddelde nettowinst daalde in 2017, onder invloed van scherpe prijzen, promoties en zware investeringen, met bijna 19%. Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van supermarkten, vreest dat de komst van honderden nieuwe concurrerende winkels de marges nog meer zal aantasten. Zo willen Albert Heijn en Delhaize samen in drie tot vier jaar tijd zo'n 140 supermarkten openen.