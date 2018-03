Zelfspot, knipoog en pure ernst Karen Damen in Lotto Arena 17 maart 2018

Kippenvel komt niet op commando. Maar dat Karen Damen zowel over superfans als over een gezonde dosis zelfspot beschikt, mocht gisteren blijken in een volle Lotto Arena. "Het is uitverkocht, dus alle kijkers zijn hier", klonk het met een knipoog naar de povere kijkcijfers van 'Karen maakt een plaat' op VIER. Al werd het daarna pure ernst. Te ernstig zelfs. Eenzaam openen aan de piano met 'Een ander spoor', dromerige visuals van minnende paarden tijdens 'Cowgirl' en een cover van Suzanne Vega: Karen Damen was nog geen kwartier ver in haar show en mocht al handjeklappend langs de eerste rijen. Al waren de fans met z'n allen uitermate vergevingsgezind. Want hoewel Karen in de Lotto Arena werd geruggensteund door een 15-koppige band, versterkt werd door een droomproductie en hulp kreeg van vrienden als Tourist LeMC, flirtte de spanningsboog soms met het vriespunt en waren de pauzes tussen nummers pijnlijk leeg. Veilig geborgen in donkere concertzaaltjes lijkt de-plaat-die-Karen-maakte een mooi bestaan beschoren, maar als het licht wordt, wordt het album dat ook. 'Alles voorbij' klonk het met Regi diep in de set. Maar als het gisteren van de 5.300 enthousiaste fans afhing, zal dat allerminst het geval zijn. (JBR/SVH)

