Zelfs zonder z'n bandana neemt Axl Rose moeiteloos de Graspop-wei in 22 juni 2018

00u00 0

En of ze op de afspraak waren. Op Graspop - dat voor het eerst in z'n geschiedenis was uitverkocht - kreeg Guns N' Roses de mooiste plek op het hoofdpodium en die eer lieten Axl Rose en de zijnen zich bijzonder welgevallen. Het spannende baslijntje van Duff McKagan bij de intro van 'It's So Easy' - inmiddels 31 jaar oud - masseerde testosteron, oestrogeen en adrenaline. 'Mr Brownstone' - met het eerste vuurwerk - pikte daar gretig op in en met 'Welcome To The Jungle' schonk de band het 50.000-koppige leger voor het hoofdpodium meteen een eerste delicatesse. Guns N' Roses was nog lang niet klaar toen deze krant ter perse ging, maar qua start van een rijkgevulde festivalzomer werd de lat niet bepaald laag gelegd. En daarvoor had Axl Rose zelfs zijn kenmerkende bandana niet nodig.

