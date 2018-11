Zelfs zieke Djokovic niet te stoppen 15 november 2018

Niemand lijkt Novak Djokovic te kunnen afstoppen op de Masters in Londen, of het zou zijn verkoudheid moeten zijn. Sascha Zverev (ATP 5) deed het gisteren één set lang niet slecht, maar moest uiteindelijk toch met 6-4, 6-1 inbinden. "Het was niet zo'n hoogstaande partij. Qua ziekte was het ook niet zo fijn", zei Djokovic achteraf. "Ik denk dat Sascha zich niet zo goed voelde. En in de tweede set begon ik beter te spelen terwijl hij de fouten opstapelde. Dat hielp me wel." De Servische nummer 1 kreeg later op de avond zekerheid over een plekje in de halve finales van de ATP Finals nadat John Isner (ATP 10) de eerste set pakte tegen Marin Cilic (ATP 7) - de Kroaat won uiteindelijk nog met 6-7, 6-3, 6-4. Djokovic blijft zo een zesde Masters-titel in het vizier houden, waarmee hij Federer zou evenaren. (FDW)

