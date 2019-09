Exclusief voor abonnees Zelfs voor koning stijgt 'ziekendrone' niet op 26 september 2019

De allereerste medische dronevlucht tussen het UZA en het Sint-Augustinus ziekenhuis in Antwerpen is uitgesteld. Koning Filip zou toekijken hoe de ziekendrone gisteren de lucht in ging, maar om veiligheidsredenen werd last minute beslist om de drone aan de grond te houden.

