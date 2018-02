Zelfs voor doorgewinterde lopers is dat erover -54°C 06 februari 2018

00u00 0

Ze zijn best wat gewend bij de Yukon Arctic Ultra, een loopwedstrijd in het noordwestelijke deel van Canada waar de temperatuur doorgaans -25 à -30°C bedraagt, maar de editie van 2018 was zelfs voor doorgewinterde lopers te koud om gezond te zijn. De temperatuur dook er 54 graden onder nul, waardoor zowat alle deelnemers hebben opgegeven. Onder hen ook Vlaming Erik Scharpé (foto) uit Hoogstraten: hij liep 'frostbite' (weefselschade door bevriezing) op aan acht vingers en verwondde zijn neus. Zijn plan was de volle 500 km uit te doen, maar na 110 km moest hij zijn poging stopzetten. "Mijn wonden zijn gelukkig in de eerste graad", vertelt hij. "Ik heb anderen gezien die er veel erger aan toe zijn. In het ziekenhuis zeiden ze dat deze wedstrijd nog nooit onder zulke extreme omstandigheden is gelopen. Mij zien ze hier niet meer. Dit is letterlijk met je leven spelen. Hier stopt de fun." Gisterenavond waren er nog drie lopers actief, maar vermoedelijk zullen ook die nog moeten opgeven. (VTT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN