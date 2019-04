Exclusief voor abonnees Zelfs vlag houdt Jakobsen niet van winst in Turkije 19 april 2019

Fabio Jakobsen schreef de derde rit in de Ronde van Turkije op zijn naam. De Nederlander van Deceuninck-Quick.-Step was in een massasprint sneller dan Sam Bennett en Mark Cavendish. Jakobsen troefde de concurrentie af, niettegenstaande in volle sprint nog een Turks vlaggetje in zijn wiel vloog. Voor Cavendish was het de eerste keer sinds juni vorig jaar dat de Brit een top 3-plaats uit de brand kon slepen. Onze landgenoot Christophe Noppe werd knap vijfde. Sam Bennett, die de eerste twee ritten won,

