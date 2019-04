Exclusief voor abonnees Zelfs Verstraete neemt het op voor Malinovskyi 10 april 2019

00u00 0

Ook 'slachtoffer' Birger Verstraete laat van zich horen. De middenvelder van AA Gent bedankte voor alle steunbetuigingen na de 'ongelukkige' fase met Malinovskyi. Verstraete meldde ook dat hij er behalve een blauw oog en wat wondjes niets aan overhield en weer met de groep traint. Daarna onderstreepte hij dat hij na het bekijken van de beelden geen enkel vermoeden had dat de tik van Malinovskyi met opzet was, maar dat het volgens hem om een ongelukkige botsing ging. Racing Genk reageerde met een tweet op de boodschap van Verstraete. De Limburgse club meldde dat ze met plezier lazen dat Verstraete weer trainde en dat ze appreciëren dat ook hij aangaf dat het om een onopzettelijke botsing ging. De tweet van Verstraete zou Genk vrijdag wel eens van pas kunnen komen voor de Geschillencommissie. Zijn bekentenis is op zijn minst een verzachtende omstandigheid. (SJH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen