Zelfs vanuit Singapore blijft hij schelden via Twitter 12 juni 2018

Dat Trump zich amper voorbereidt op de top met Kim Jong-un, blijkt uit zijn recente bezigheden - de Amerikaanse president heeft gisteren een reeks tweets gestuurd, allen met uithalen naar bondgenoten van de VS. Zo hekelde hij de Amerikaanse uitgaven voor de NAVO, waarmee landen "die ons op vlak van handel afzetten" beschermd worden. Duitsland moet veel meer bijdragen, zegt Trump. "Duitsland betaalt 1 procent van het bbp aan de NAVO, terwijl wij 4 procent betalen van een véél groter bbp. Vindt iemand dit normaal? We beschermen Europa (wat goed is) van een groot financieel verlies, en worden dan oneerlijk aangepakt op vlak van handel. Verandering is op til", kondigde hij nog aan. "Sorry, we kunnen onze vrienden, of onze vijanden, niet langer van ons commercieel laten profiteren. We moeten de Amerikaanse werknemer eerst plaatsen!"

