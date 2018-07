Zelfs te warm voor Gentse fonteinen 24 juli 2018

Het Gentse stadsbestuur legt vanaf deze voormiddag 13 fonteinen stil in het kader van het Vlaams Hitteplan. Enkel de fontein aan de Watersportbaan, die met oppervlaktewater gevoed wordt, zal blijven sproeien. De stad besloot eerder al om openbare barbecues te sluiten uit veiligheidsoverwegingen. De provincie Oost-Vlaanderen kondigde ook al een reeks maatregelen aan. Zo is er een captatieverbod voor waterlopen en een verbod op het gebruik van leidingwater voor het besproeien van tuinen en voertuigen. Regenwater mag enkel na 20 uur of voor 7uur gebruikt worden voor het besproeien van grasperken, gazons en sportvelden.