Zelfs slimme seksspeeltjes niet veilig voor hackers 04 januari 2019

Opgepast als u slimme seksspeeltjes gebruikt. Hackers kunnen via de nieuwste erotische gadgets namelijk makkelijk uw intieme leven bespioneren en persoonlijke gegevens ontfutselen. Dat blijkt uit Oostenrijks onderzoek bij twee Chinese en één Duits seksspeeltje voor vrouwen, en wordt bevestigd door Olivier Bogaert van de Computer Crime Unit van de federale politie. De beveiliging van moderne seksspeeltjes die via een bluetooth- of wifiverbinding te bedienen zijn, laat te wensen over. De politie vergelijkt ze met andere snufjes zoals een slimme ijskast, thermostaat of beveilingscamera. Hackers kunnen op basis van het gebruik bijvoorbeeld perfect zien of iemand thuis is of niet. Bogaert tipt om bij dit soort slimme speeltjes altijd een beveiligde verbinding te gebruiken, de gebruiksaanwijzing grondig te lezen en veilige wachtwoorden te kiezen.

