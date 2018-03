Zelfs op mindere dagen denk ik tijdens de gesprekken vaak: 'Alright, hier krijg ik heel wat energie van.' 09 maart 2018



<<Ik adviseer ondernemingen niet alleen over

kandidaten, maar ben een partner voor de

invulling van hun noden op vlak van human re-

sources. Mijn contact met kandidaten gaat dan

weer verder dan enkel het rekruteringstraject.

Zo volg ik hen ook nog op als ze de job hebben.>>

<<Bij gesprekken met kandidaten ga ik voor een

professionele, maar ook persoonlijke en no-

nonsense-aanpak. Ik heb ook aandacht voor de

interesses en het privéleven van een sollicitant.

Zo kom je veel te weten over iemands persoon-

lijke normen en waarden. En dat helpt dan weer

bij de afweging of er een match is met het bedrijf

en de cultuur, los van de functie.>>

<<Sollicitanten krijgen van mij vaak meteen na

het gesprek een eerste feedback. Niets zo

deprimerend als van een sollicitatiegesprek

terugkeren en niet weten wat de andere partij

ervan vond. <<Bel ik nu wel of niet om te vragen

of er al meer nieuws is?>>, vragen kandidaten

zich ook vaak af. Ik bespaar hen dat gepieker en

probeer hen al tijdens het interview te informe-

ren over de timing.>>

<<Voor kandidaten is het belangrijk om zichzelf

te zijn, maar professioneel te blijven. Verder

raad ik hen aan om gestructureerd hun verhaal

te vertellen, stipt te zijn, vragen te durven stel-

len, eerlijk te zijn over hun werkpunten en niet

te blijven hangen bij frustraties. Aan bedrijven

raad ik dan weer aan om eerlijk te zijn over een

functie en over het bedrijf zelf. Stellen ze die

mooier voor dan de realiteit, dan zal de betrok-

ken persoon waarschijnlijk toch niet lang bij

hen aan de slag blijven. Open en transparant

communiceren is gewoonweg heel belangrijk,

voor alle partijen. Per sms laten weten dat je

afhaakt voor een functie, zoals iemand ooit

deed, vind ik weinig integer en respectvol.

Zoiets kan altijd gebeuren, maar ga dan op z'n

minst voor een telefoontje.>>

<<Geduld opbrengen bij sollicitatiegesprekken

kost me eigenlijk niet zoveel moeite. Ik vind die

gesprekken heel boeiend. Zelfs op een mindere

dag denk ik tijdens zo'n gesprek vaak: <<Alright,

hier krijg ik heel wat energie van.>> Enkel als

kandidaten echt niet to the point zijn, wordt

mijn geduld soms wat op de proef gesteld. Ik wil

dan ook liever niet te laat komen op mijn vol-

gende gesprek.>>

