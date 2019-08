Exclusief voor abonnees Zelfs Noordpool bezaaid met microplastics 16 augustus 2019

Microplastics zijn niet enkel een probleem van de oceanen. De kleine partikels zijn nu ook in 'ongerepte' gebieden als de Noordpool teruggevonden. "Ze geraken eigenlijk overal, via de wind", zegt onderzoekster Melanie Bergmann. "De concentraties in de sneeuw zijn erg hoog, tot wel 10.000 deeltjes per liter." Het feit dat de microplastics met de lucht worden vervoerd, betekent ook dat wij ze kunnen inademen. Wetenschappers roepen daarom op tot extra onderzoek om te zien welke schade de deeltjes kunnen aanrichten in onze longen. (NV)