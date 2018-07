Zelfs Nederlandse tankstations staan droog 23 juli 2018

Verschillende tankstations in Nederland hebben geen brandstof meer door de lange droogte, zo meldt de belangenvereniging Tankstations BETA. Door de droogte is het waterpeil in de rivieren gezakt. Schepen die brandstofdepots bevoorraden, kunnen daardoor minder zwaar beladen worden. Daarnaast is een gebrek aan chauffeurs een structureel probleem. Bestuurders moeten speciale opleidingen gevolgd hebben om te rijden met gevaarlijke stoffen, maar er is een tekort aan deze mensen.