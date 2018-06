Zelfs MRI brengt geen duidelijkheid over Kompany 05 juni 2018

Vincent Kompany krijgt alle tijd om te herstellen. Pas 24 uur voor de eerste match zal bondscoach Martínez beslissen of het een WK wordt met Vince. Gisteren liet de verdediger een MRI-scan van z'n lies nemen in het ziekenhuis van Halle. Twintig minuten later wandelde hij alweer weg. Op de parking maakte hij tijd voor een foto met een jonge fan. "Bij elke speler zou zo'n scan duidelijkheid brengen, maar bij Kompany is dat niet altijd het geval", zei Martínez. "Over 7 à 8 dagen zullen we een accuratere diagnose kunnen stellen."

