Zelfs Messi wordt gek 27 juni 2018

Bloedstollend was het. Pas drie minuten voor tijd maakte verdediger Rojo de winnende treffer voor Argentinië tegen Nigeria. De Argentijnen plaatsen zich zo ondanks een zeer matige groepsfase toch voor de achtste finales. Daarin komen ze uit tegen Frankrijk. Alles wat blauw en wit was, werd gek. Zélfs Lionel Messi, de man die zelden uitbundig is, klom op de schouders van de doelpuntenmaker en schreeuwde het uit van de vreugde. Hij tekende trouwens voor de bevrijdende openingsgoal. (NVK)

