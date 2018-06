Zelfs meerderheid niet mals voor minister 08 juni 2018

De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en N-VA zijn niet tevreden over de communicatie van minister Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) in het verhaal van de salmonellavergiftiging. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uitte op Twitter haar ongenoegen: "Ook bij een voedselcrisis is zorgzame, correcte en tijdige communicatie belangrijk." In de Kamer maakte partijgenote Leen Dierickx zich zorgen over de relatie tussen de minister en het FAVV. Ze vindt het vreemd dat het agentschap al groen licht gaf terwijl er volgens de minister nog resultaten ontbraken. N-VA-Kamerlid Rita Gantois stelt zich vragen bij de snelheid waarmee cateraar Esthio werd veroordeeld. De manier waarop Ducarme besliste om de productie van schoolmaaltijden nog niet toe te laten, noemt ze een 'tweede mokerslag' voor het bedrijf.

HLN