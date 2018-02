Zelfs Kraakje treurt in het turquoise Afscheid van... Tante Terry 12 februari 2018

00u00 0

De stoelen, de pilaren, Kraakje, de sjaaltjes waarmee iedereen haar uitwuifde: de kerk van Temse baadde zaterdag in het turquoise, de favoriete kleur van Tante Terry. Ook bij de muziek zaten nummers die Esther Verbeeck zelf had uitgekozen voor ze op 30 januari op 86-jarige leeftijd overleed. Acteur Wim Opbrouck speelde op accordeon 'Love of the Common People' van Paul Young, Bart Peeters bracht op gitaar zijn versie van 'Klein klein kleutertje'. Als evangelietekst koos de familie niet toevallig voor 'Jezus laat de kinderen bij zich komen'. En kinderen waren er ook: de kleuters van het schooltje in Eikevliet dat dankzij Tante Terry in 2007 van de sluiting werd gered en waar ze nog elk jaar het schoolfeest bezocht. In dat schooltje woont ook eekhoorn Kraakje, die vele generaties oudere Vlamingen nog kennen uit het kleuterprogramma van Tante Terry. "Jij was altijd mijn tante, nog voor je de Tante werd van alle Vlaamse kinderen", sprak David Davidse, de zoon van de in 2010 overleden Nonkel Bob. "Mijn papa noemde jou een sterretje en dat blijf je. Een behouden vaart, Tante, je zal altijd aan onze hemel schitteren." (JVS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN