Zelfs koninklijke minnares krijgt plekje op Thaise paleiswebsite 28 augustus 2019

Het Thaise koningshuis heeft via de officiële website foto's en een biografie verspreid van de minnares van de vorst. Dat is opvallend, gezien het gesloten karakter van het Thaise paleis. Sineenat Wongvajirapakdi (34) is een voormalige verpleegster die officieel benoemd werd als 'bijvrouw' van koning Maha Vajiralongkorn (67). De vorst heeft ook een echtgenote, zijn vierde al: Suthida Tidjai. Bij zijn drie vorige vrouwen heeft hij al zeven kinderen. Het koningshuis verspreidde deze week uit eigen beweging zestig foto's van zijn concubine, zowel in officiële gelegenheden als privé, en waarvan zelfs één van de vrouw in een sportbeha. Dat is hoogst ongebruikelijk in het land, waar de koning slechts zelden in het openbaar verschijnt en majesteitsschennis strikt verboden is. De fotoreeks veroorzaakt heel wat commotie in Thailand. Een stormloop op de site zorgde ervoor dat de webpagina's zelfs even onbereikbaar waren. (OSG)

