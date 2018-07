Zelfs knuffels voor overleden tieners niet veilig voor dieven 24 juli 2018

00u00 0

Een herdenkingsmonument voor een 18-jarig tienerkoppeltje in Brugge is het mikpunt van dieven. In het Tudorbos hadden de ouders van Kylian Vermeulen en Femke Peeren onder meer knuffels, bloemen en kandelaars aan de boom gehangen waartegen de tieners vijf jaar geleden een dodelijke crash maakten. Voor veel vrienden en familieleden werd het monument een plek waar ze herinneringen konden ophalen aan de twee, en ook wandelaars en fietsers houden er vaak halt. Maar de jongste tijd werden allerlei attributen gestolen. Ten einde raad beslisten de ouders alles - tot de knuffels toe - vast te hangen met staalkabels en spanbanden. "Hoe zielig is dit? Wie steelt nu de spulletjes die geschonken zijn om twee overleden tieners te herdenken?", aldus papa Geert Vermeulen. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN