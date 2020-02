Exclusief voor abonnees Zelfs in een moeilijke match haalt Liverpool uit 03 februari 2020

00u00 0

Op 21 maart kan Liverpool kampioen worden. Zijn eerste titel in 30 jaar onderstreept met historische cijfers. Een nochtans moeilijke match tegen Southampton werd uiteindelijk gewonnen met 4-0. Zo simpel gaat het. Jürgen Klopp houdt de druk nog altijd af. Wedstrijd per wedstrijd. Meer dan een pose is het niet. Bij The Reds willen ze de geschiedenisboeken in. 100 punten uit een mogelijk 102. Momenteel 73 punten op 75. 22 punten voorsprong. "En toch zijn we niet perfect", zegt Klopp. Morgen in de FA Cup stuurt hij zijn tweede ploeg naar de replay tegen Shrewsbury. Liever riskeert hij geen van zijn spelers in zijn dubbele 'run' naar de titel en een eventuele verlenging van de Champions League-kroon. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis