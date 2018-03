Zelfs in Corleone moet maffia nu belasting betalen 28 maart 2018

00u00 0

Als de maffia érgens in Italië de plak zwaait, dan moet het wel in Corleone zijn, het Siciliaanse stadje uit de 'Godfather'-films en het boek. Maar ook daar taant nu de macht van de misdaad, want de overheid is erin geslaagd om maffiafamilies een taks te doen betalen voor afvalophaling. Zelfs de weduwes van vroegere maffiabazen als Salvatore Riina en Bernardo Provenzano gingen in de rij voor het stadhuis staan om soms meer dan 1.000 euro achterstallige belastingen te betalen. Dat wordt als een grote overwinning beschouwd voor de autoriteiten. Afvalophaling is traditioneel één van dé domeinen waarover de maffia heerst, en ook het innen van taksen - in ruil voor bescherming - wordt door de criminele families als hun voorrecht gezien.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN