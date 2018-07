Zelfs helft rokers is voor neutrale sigarettenpakjes 18 juli 2018

Ruim zes op de tien Belgen vinden dat neutrale sigarettenpakjes, zonder merk of logo, verplicht moeten worden. Ook de helft van de rokers is hiervoor gewonnen. Slechts 23% van de bevolking is tegen. Dat blijkt uit een enquête van de Stichting tegen Kanker. Er zou ook een breed draagvlak zijn om tabaksreclame in het verkooppunt te verbieden (69% is voorstander). Cimabel, dat de Belgische en Luxemburgse sigarettenfabrikanten verenigt, heeft het over een "frontale aanval op het merkenrecht" en betwist dat neutrale pakjes het aantal rokers doen dalen. Europa laat alle lidstaten toe om neutrale pakjes te verplichten vanaf 2020. Als België de maatregel binnen anderhalf jaar wil invoeren, moet de regering nog voor de parlementaire vakantie van 21 juli de knoop doorhakken.

