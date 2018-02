Zelfs haaien hebben last van plastic in zee 06 februari 2018

Microplastics in de oceanen - en de toxische chemische stoffen die ze bevatten - vormen niet enkel een risico voor kleine zeedieren maar ook voor grote exemplaren als walvissen en haaien. Die dieren slikken dagelijks duizenden kubieke meter zeewater om er plankton uit te filteren. Maar zo kunnen ze dus ook microplastics binnenkrijgen - rechtstreeks of onrechtstreeks, via hun prooien. Dat blijkt uit een wetenschappelijke analyse die in het tijdschrift 'Trends in Ecology & Evolution' is verschenen. Het plastic kan een impact hebben op de groei, ontwikkeling en voortplanting van de dieren, en leiden tot een lagere vruchtbaarheid. (SVB)