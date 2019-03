Zelfs een stoere gorilla zit het liefst veilig op mama's rug 01 maart 2019

00u00 0

De vier maanden oude babygorilla Thandie is gisteren voor het eerst buitengekomen in de Zoo van Antwerpen - al was dat nog veilig op mama's rug. Thandie klemde zich goed vast, maar keek met grote ogen naar de voor haar nieuwe buitenwereld. Even later durfde ze mama Mayani los te laten en zelf het gras te voelen. Thandie drinkt nu nog moedermelk, maar een eerste tandje is al in zicht. Binnenkort kan ze dus meesmullen met de rest van de gorillagroep, waarin ze goed lijkt opgenomen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN