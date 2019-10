Exclusief voor abonnees Zelfs discussie over start proces tussen Vertenten en voetbalbond 30 oktober 2019

Er is nog altijd geen datum bekend voor het proces dat ex-scheidsrechter Bart Vertenten (31) aanspande tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Op de inleidende zitting gisteren voor de arbeidsrechtbank in Brussel kwamen de twee partijen niet tot een akkoord over het tijdstip van het verloop van de verdere procedure. De voetbalbond zou meer tijd willen om zich voor te bereiden. De rechter zal nu binnen enkele weken zelf een kalender vastleggen. Kort na de reeks huiszoekingen in het kader van het schandaal in het Belgische voetbal ontsloeg de KBVB de scheidsrechter "omdat het vertrouwen geschonden was". Vertenten werd door het federaal parket genoemd in het dossier door zijn contacten met makelaar Dejan Veljkovic en over een onterecht gefloten penalty in de match Antwerp-Eupen. Volgens advocaat Hans Rieder heeft Vertenten niets misdaan en is zijn ontslag onwettig. Hij verwijst onder andere naar een onafhankelijk scheidsrechtersverslag, waarin staat dat de lijnrechter en niet scheidsrechter Vertenten een fout maakte bij de penalty. Vertenten eist ongeveer 130.000 euro van de KBVB. (BJM)

