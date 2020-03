Exclusief voor abonnees Zelfs de Britten moeien zich Verlenging A19 Ieper-Veurne 60 jaar 05 maart 2020

Een snelweg tussen Kortrijk en Veurne, dat was in de jaren 60 het plan. Maar de A19 raakte nooit verder dan Ieper. Gevolg: de N8-gewestweg tussen beide steden raast nog altijd door enkele dorpskommen. Tal van alternatieve oplossingen zijn al de revue gepasseerd, maar tot een uitvoering kwam het nooit. In 2001 kwamen zelfs de Britten zich moeien, toen een voorgestelde bypass het WO I-slagveld Pilkem Ridge zou doorkruisen. 'No way!' In 2005 hakte toenmalig Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) de knoop "definitief" door: de A19 zal nooit verlengd worden. Twee jaar geleden kwam, na lang onderhandelen, een plan uit de bus om de N8 veiliger te maken, met vrijliggende fietspaden en een middenberm. Maar kijk: nu laat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) toch nog een "alternatief tracé" onderzoeken - wellicht is dat, jawel, de verlenging van de A19. (CMW)

