Exclusief voor abonnees Zelfs courts US Open worden ziekenhuis 06 april 2020

00u00 0

Normaal is dit een indoor tenniscomplex, verbonden aan het court waar in betere omstandigheden de US Open gespeeld wordt. Nu wordt het Billie Jean King Center in New York - dat, oh ironie, in het Flushing Meadows Corona Park ligt - omgevormd tot een tijdelijk ziekenhuis. Er moeten 350 bedden komen. Die zijn hard nodig: het aantal doden ligt al op meer dan 4.000 in de staat New York.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis