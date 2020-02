Exclusief voor abonnees Zelfs broer van Oekraïne-getuige ten prooi aan wraak president 10 februari 2020

De Amerikaanse president Donald Trump heeft twee functionarissen ontslagen die over de Oekraïne-affaire tegen hem hadden getuigd. Ze deden dat nochtans pas na daartoe gedagvaard te zijn door het Huis van Afgevaardigden. Het gaat om de ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, en een luitenant-kolonel die deel uitmaakte van de Nationale Veiligheidsraad, Alexander Vindman. Over die laatste liet Trump zich ook laatdunkend uit in een tweet, zeggend dat die zijn "perfecte" telefoontje met de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky "incorrect" heeft weergegeven. Opmerkelijk is dat ook Vindmans tweelingbroer Yevgeny uit de veiligheidsraad is gegooid, hoewel die geen rol heeft gespeeld in het afzettingsdossier.

