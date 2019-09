Exclusief voor abonnees Zelfs bij Vlaams Belang wil 22% terug naar unitair België 17 september 2019

Een nieuwe staatshervorming was in de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei geen thema. Vandaag vindt amper 14% van de Vlamingen dat er niéts moet veranderen. Ruim 3 op de 10 hopen dat extra bevoegdheden worden overgeheveld naar de regio's, terwijl 21% ons land liefst ziet verdwijnen. De groep die het omgekeerde wenst - een terugkeer naar het unitaire België van vóór 1970 - is met 26% iets groter. Zelfs 22% van de Vlaams Belangers is hier voorstander van, terwijl 47% van hen hoopt dat België barst. Amper 15% van de extreemrechtse achterban ziet heil in meer regionale bevoegdheden, tegenover 44% van de N-VA'ers, 41% van de CD&V'ers, 36% van de sp.a'ers en 34% van de Open Vld'ers. In Wallonië en Brussel is de roep naar een unitair België bijzonder groot (61%), terwijl het einde van het land er op bijna geen enkel verlanglijstje staat (5 à 6%). (SSL)

