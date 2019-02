Zelfs baby's betogen mee 01 februari 2019

In Gent zijn ze zó doordrongen van 'donderdag klimaatdag' dat zelfs baby's mee 'betogen' - op hun manier, dan. De kleintjes kwamen allemaal in een groene outfit naar de opvang, na een oproep van de 10-jarige Luka Orbie. Hij gaat naar de lagere school naast de kinderopvang en had alle leerlingen van De Kleurdoos gevraagd om in het groen naar school te komen. Missie geslaagd, dus, tot in de kleinste details. (YDS)

