Zelfs Antwerpse haven sluit even de deuren 10 juli 2018

De meeste terminals in de Antwerpse haven zullen vanavond uitzonderlijk even sluiten tijdens de halve finale van de Rode Duivels. In die terminals leveren bedrijven hun containers af of halen ze erop. Maar bij de grootste uitbater, PSA, zullen om 18.30 uur de poorten dichtgaan, zo meldt 'De Tijd'. Truckers, ook de buitenlandse, die hun vracht willen afleveren, zullen tot 23 uur moeten wachten. De getroffen bedrijven reageren onthutst en vrezen voor vertragingen omdat de truckers hun rij- en rusttijden moeten respecteren.