Zelfs Andy Peelman heeft nu een manager 29 augustus 2018

Andy Peelman (34) had gezworen om nooit een manager in de arm te nemen, maar nu gaat hij toch overstag. Vanaf 1 september zal Bob Savenberg, die ook de belangen behartigt van Staf Coppens en Mathias Vergels, zijn management doen. Omdat Andy tegenwoordig overal te zien is - in 'De Buurtpolitie' als inspecteur Koen en in zijn eigen show 'Wakandy' op VTMKZOOM - had hij dringend iemand nodig die zijn agenda beheert. "Het is een echt zottekot, ik ben amper thuis. En dus is het goed om een manager te hebben die zegt: 'Sorry, Andy, dit kun je er echt niet bijnemen.' Volgens Bob hou ik dit tempo geen jaren meer vol, want anders val ik er gewoon bij neer. En hij heeft gelijk." (CD)