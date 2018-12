Zelfs als hij tegen hen scoort, juicht Anderlecht 85 OLIVIER DESCHACHT 18 december 2018

00u00 0

Ze zijn blind. Dat zei de legendarische sportverslaggever Jan Wauters ooit over de voetbalgoden, die beslist hadden dat België in plaats van Engeland de Wereldbeker in '90 zou verlaten. Op 1 november van dit jaar waren de hogere voetbalmachten wél bij de les. In minuut 53 van de wedstrijd Anderlecht-Lokeren zwiepte de IJslander Skulason een corner voor doel en Lokeren-verdediger Olivier Deschacht (37) torende boven alles en iedereen uit en knikte de 0-1 in doel. Net hij, de blonde verdediger die na 18 seizoenen, 8 titels en 601 wedstrijden voor Anderlecht - een absoluut record - langs de achterdeur moest vertrekken. Het Astridpark veerde op en gaf 'Oli' een lang en welverdiend applaus. Zijn goal bleek uiteindelijk goed voor een gelijkspel. "Dit was beter dan een afscheidsmatch. Dit verzin je niet. Om nooit meer te vergeten." (SSB)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN