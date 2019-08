Exclusief voor abonnees Zelfrijdende shuttle op campus Jette 20 augustus 2019

00u00 0

Aanstaande vrijdag zal voor het eerst een zelfrijdende shuttlebus rondrijden op de Brussels Health Campus in Jette, de medische campus van de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel. De onderzoekers hebben de campus gekozen omdat ze er de relatie tussen mens en machine kunnen bestuderen bij een brede waaier aan gebruikers. Het is de eerste keer dat in het kader van een breed wetenschappelijk onderzoek een autonome shuttle voor een periode van een half jaar wordt getest in België. Op de campus verblijven duizenden studenten en zijn elke dag 5.000 medewerkers actief. De Erasmushogeschool is er ook gelegen, net als een lagere school, een kinderdagverblijf en een fitnesscentrum.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis