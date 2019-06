Exclusief voor abonnees Zelfmoordpistool Van Gogh verkocht voor 162.000 euro 20 juni 2019

00u00 0

Het verroeste wapen waarmee -volgens de verkopers - Vincent van Gogh zich van het leven heeft beroofd, heeft op een veiling in Parijs 162.500 euro opgebracht. De revolver van het merk Lefaucheux, "het beroemdste wapen in de geschiedenis van de kunst", werd rond 1960 gevonden door een boer in Auvers-sur-Oise. Dat is het Franse dorpje waar de Nederlandse schilder de laatste dagen van zijn leven sleet. Uit onderzoek bleek dat het wapen 50 tot 80 jaar onder de grond had gelegen. De boer trof het aan in de velden achter de herberg waar Van Gogh toen verbleef. In 2016 stelde het Van Gogh Museum het wapen nog tentoon. De beroemde kunstenaar schoot zichzelf op 27 juli 1890 in de borst en overleed twee dagen later.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis