Zelfmoordlijn heeft nu ook onlineforum 15 januari 2019

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding breidt de Zelfmoordlijn 1813 uit met een onlineforum. Via het nieuwe, laagdrempelige kanaal kunnen mensen die aan zelfmoord denken, online met elkaar in gesprek gaan over hun zelfmoordgedachten. Het nieuwe forum, dat mogelijk gemaakt werd dankzij de Warmste Week 2017, moet een aanvulling vormen op de al bestaande hulp die de Zelfmoordlijn biedt via de telefoon, chat en e-mail. "Lotgenotencontact of peer support kan voor mensen die aan zelfdoding denken erg helpend zijn: ze ervaren dat ze niet alleen staan met hun zelfmoordgedachten", zegt Kirsten Pauwels, directeur van het CPZ. Deelnemen aan het forum kan anoniem op www.zelfmoord1813.be/forum.

HLN