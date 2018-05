Zelfmoordgezin blaast Javaanse kerken op 14 mei 2018

00u00 0

Een zeskoppig gezin heeft gisteren met drie zelfmoordaanslagen op drie kerken op het Indonesische eiland Java voor een waar bloedbad gezorgd. Er vielen zeker dertien doden en zo'n veertig gewonden. De aanslagen vonden plaats in Soerabaja, de hoofdstad van Oost-Java waar veel christenen wonen. Volgens de politie bliezen de moeder van het gezin en de twee dochters van amper 9 en 12 jaar zichzelf op in één kerk. De vader en de twee zonen van 16 en 18 zouden de twee andere kerken als doelwit hebben gekozen. Het zou gaan om een gezin dat uit Syrië is teruggekeerd. IS heeft de terreur al opgeëist. Volgens de inlichtingendiensten hebben de aanslagen mogelijk te maken met een opstand van islamitische gevangenen op West-Java vorige week, waarbij zes doden vielen. Moslimextremisten voerden de afgelopen jaren al herhaaldelijk aanvallen uit op christenen. (AG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN