Zelfmoord van Jeffrey Epstein voedt samenzweringstheorieën 12 augustus 2019

In de VS gonst het van samenzweringstheorieën over de dood van Jeffrey Epstein (66). De miljardair, die in de cel zat op verdenking van seks met minderjarigen en de handel daarin, wist zich te verhangen in zijn cel. In het onderzoek worden heel wat machtige figuren van medeplichtigheid beticht. Daarom vinden velen de dood van Epstein verdacht. Donald Trump verspreidde zelfs een tweet waarin Epsteins vroegere vriend Bill Clinton in verband wordt gebracht met de zelfmoord. De procureur die het onderzoek leidt, beloofde al dat Epsteins dood de zaak niet van tafel zal vegen. (GVV)