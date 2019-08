Exclusief voor abonnees Zelfmoord Jeffrey Epstein voedt samenzweringstheorieën Guy Van Vlierden

12 augustus 2019

05u00 0 De Krant Het gonst van de samenzweringstheorieën over de zelfmoord van Jeffrey Epstein (66). Maar het Amerikaanse gerecht belooft dat zijn dood geen einde maakt aan het onderzoek naar kindermisbruik. Het wordt alleen nog moeilijker te peilen wie Epstein werkelijk was. Een roofdier dat aasde op jonge meisjes, op invloed en geld - zoveel staat wel vast. Maar het blijft gissen wat daarvan slechts middelen waren en wat zijn ultieme drijfveer.

Van één ding kan je Jeffrey Edward Epstein maar moeilijk verdenken: dat hij belust was op faam. Toch niet in de zin van beroemdheid bij het grote publiek. Hij heeft meermaals reporters bedreigd die over hem wilden schrijven - ook in onverdachte tijden - omdat hij juist niet in de spotlights wilde staan.Toen 'Vanity Fair' in 2003 om een interview vroeg, bood hij sterjournaliste Vicky Ward in plaats daarvan een partijtje schaak aan. "Jij mag spelen met de witte stukken en beginnen", klonk het. Ward zag er een metafoor in van een man die overtuigd is dat hij zal winnen, hoe groot het voordeel van zijn tegenstrever ook is.

