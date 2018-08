Zelfde sterkte, zelfde zwakte AFC Tubeke 02 augustus 2018

Door het faillissement van Lierse krijgt Tubeke een herkansing in eerste klasse B, maar voorlopig kent het nog steeds dezelfde problemen. Met slechts twee gemaakte veldgoals in de voorbereiding is het duidelijk waar het schoentje knelt. De club haalde de voorbije dagen wel nog twee aanvallers in huis. Wie weet zit daar nog een ruwe diamant bij. Op defensief en organisatorisch vlak moet Tubeke even goed kunnen doen als vorig seizoen. Zeker met ook nog Gertjan Martens erbij achterin. De kern lijkt iets meer uitgebalanceerd. Het is de vraag of dit zal volstaan voor het behoud. (KVG)