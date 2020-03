Exclusief voor abonnees Zelfde ploeg, andere coach na EK ONZE TEGENSTANDERS | DENEMARKEN 04 maart 2020

Hetzelfde maar toch anders. Net als vier maanden geleden tijdens de EK-loting kwam Denemarken opnieuw uit de bus. Bondscoach Age Hareide stond daarover gisteren alweer vriendelijk de pers te woord, maar... zal er zelf niet bij zijn in de Nations League-duels. Na het EK gaat hij er namelijk onverbiddelijk uit - een gevolg van het teleurstellende spelniveau, ondanks de goede resultaten. Zijn vervanger? Kasper Hjulmand, lange tijd in beeld bij Anderlecht, zal vanaf augustus de Scandinaviërs leiden. Een coach die het vlotte combinatievoetbal van 'good old' Morten Olsen moet terugbrengen. De sterkhouders bij de Denen blijven normaal wel dezelfde. Het nummer 16 van de FIFA-ranking rekent nog steeds op de flitsen van Inter-draaischijf Christian Eriksen. In doel eveneens een zekerheidje met de ervaren Kasper Schmeichel. En hoeveel schrik moeten we hebben van Martin Braithwaite, het witte konijn dat Barcelona uit de hoed toverde? (VDVJ)

