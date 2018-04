Zelfde goal, zelfde viering 09 april 2018

Held voor een helft. Bijna herhaalde de geschiedenis zich. Zelfde beeld, identieke viering. In 2012 kopte Vincent Kompany in de derby tegen Man United aardig op weg richting eerste landstitel in 45 jaar. Zaterdag leek hij het kampioensfeest op gang te blazen met een rake nekslag. De bewaker was dezelfde als toen: Chris Smalling. De doelman, David De Gea, ook. Kompany vierde als een dolleman. Voor zulke momenten heeft hij zo hard gewerkt in de revalidatiezaal. Toonbeeld van wilskracht. City cruisete richting rust: Gündogan verdubbelde de score, Sterling verkwanselde de kansen. En toen keerde het compleet. City stortte in. Fysiek en mentaal. United legde er drie in het mandje. Een nieuwe oplawaai na de Champions League-pandoering op Liverpool. De eerste keer dat een team van Guardiola twee keer drie goals op rij incasseert. Smetje op een fantastisch seizoen. Ook de invalbeurt van Kevin De Bruyne (rust met het oog op Liverpool) kon het tij niet keren. Ook ref Atkinson hielp niet. "Je ziet het wel vaker: als je comfortabel voor staat, neem je het iets te makkelijk", gaf Kompany toe. "Ik wijs niemand met de vinger, maar het is wel de realiteit. Bovendien kropen de inspanningen van woensdag in de benen." City, nog altijd comfortabel op kop, kan ten vroegste volgende zondag kampioen spelen. Als United punten laat en zij winnen bij Spurs. Lukaku tot slot speelde een non-match.

