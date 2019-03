Zelf racen op circuit 22 maart 2019

Altijd al een échte racepiloot willen zijn? Dat kan zaterdag - een klein beetje - op het Circuit van Zolder. Je mag er met je eigen wagen op het circuit rijden en alles uittesten. Of beter gezegd: de limieten van je eigen voertuig eens uittesten en vaststellen of er een geboren coureur in je zit. Bij 'Vrij Rijden' kan dat voor 40 euro, dat gelijk staat aan dertig minuten racen. Inschrijven kan de hele dag, sessiekaarten verkrijgbaar in de OTO Bar op het circuit.

