Zelf geen boodschappen doen mag wat kosten bij Colruyt: € 1,5 miljoen

Een buur, vriend of zelfs wildvreemde je boodschappen laten doen en afleveren? Het kan met de nieuwe app Apporto die de Colruyt Group in maart lanceert - handig voor mindermobielen, mensen met een druk leven en iedereen met een hekel aan winkelen. De nieuwe app - kostprijs: 1,5 miljoen euro - brengt de 4 miljoen klanten van de Colruyt Group samen in een sociaal netwerk waar die makkelijk digitale boodschappenlijstjes voor zowel Colruyt, Alvo als Bio-Planet met mekaar kunnen delen. Wie zelf niet naar de winkel kan of wil, laat er weten waar en wanneer de boodschappen geleverd moeten worden en welk bedrag hij daarvoor over heeft. Wie inkopen wil doen, bepaalt zelf de perimeter waarbinnen kan worden geleverd en voor welke prijs. Het nieuwe platform heeft volgens Colruyt eveneens een sociale functie: mensen dichter bij mekaar brengen. (SPK)

